Protección Civil en alerta: operativo especial en playas de Lechería ante tormenta eléctrica

Ante la inminente llegada de una tormenta eléctrica moderada, Protección Civil de Urbaneja en el estado Anzoátegui ha activado un operativo especial en las playas de Lechería, ante la inminente llegada de una tormenta eléctrica moderada.

.El objetivo principal de las autoridades, es garantizar la seguridad de todos los bañistas.

Mantenerse atento a las recomendaciones y avisos oficiales es la mejor protección

Como parte de este despliegue, se ha llevado a cabo un conversatorio preventivo con los visitantes. En esta charla se abordaron temas clave como el cambio climático y las precauciones necesarias para enfrentar este tipo de fenómenos meteorológicos.

Las autoridades de Protección Civil reiteran la importancia de seguir las recomendaciones de los especialistas y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

La colaboración de la comunidad es fundamental para hacer de las playas un espacio más seguro para todos.

Directorio de emergencia para la región

Protección civil: 0424- 829.61.77

Policía municipal: 0412- 041.04.10

Seguridad ciudadana: 0424- 801.32.59

Alcalde: 0412-626.83.53

