Palacio Arzobispal de Caracas abrirá una exposición gratuita sobre José Gregorio Hernández: fecha y hora

El próximo 20 de agosto a las 7:00 p.m., el Palacio Arzobispal de Caracas abrirá sus puertas para inaugurar la exposición “José Gregorio Hernández: Cuando la ciencia se hizo caridad y la fe se hizo medicina para los pobres”.

José Gregorio Hernández

José Gregorio Hernández, reconocido como el primer santo venezolano, fue un médico ejemplar cuya vida se caracterizó por la dedicación a los más necesitados, combinando la ciencia con la caridad y la fe.

Su legado trasciende su labor médica, siendo recordado por su profundo compromiso con los pobres y su incansable servicio a la comunidad.

