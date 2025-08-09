Palacio Arzobispal de Caracas abrirá una exposición gratuita sobre José Gregorio Hernández: fecha y hora

El próximo 20 de agosto a las 7:00 p.m., el Palacio Arzobispal de Caracas abrirá sus puertas para inaugurar la exposición “José Gregorio Hernández: Cuando la ciencia se hizo caridad y la fe se hizo medicina para los pobres”.
"En un contexto marcado por la inminente canonización de los primeros santos de Venezuela, este evento se convierte en una oportunidad irrepetible para honrar al Médico de los Pobres, un hombre que transformó su ciencia en servicio y su fe en esperanza para los más necesitados.
Queremos que cada visitante sienta la presencia viva de José Gregorio y descubra que su ejemplo no es pasado, sino una invitación actual a la compasión y la entrega", reza la publicación en la red social Instagram.
José Gregorio Hernández
José Gregorio Hernández, reconocido como el primer santo venezolano, fue un médico ejemplar cuya vida se caracterizó por la dedicación a los más necesitados, combinando la ciencia con la caridad y la fe.
Su legado trasciende su labor médica, siendo recordado por su profundo compromiso con los pobres y su incansable servicio a la comunidad.
