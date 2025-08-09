Servicio Público: el primer actor Eduardo Serrano necesita ayuda en su lucha contra el cáncer

Suscríbete a nuestros canales

El primer actor venezolano, Eduardo Serrano está atravesando una lucha contra el cáncer y requiere ayuda para gastos médicos.

La hija del reconocido actor, Magaly Serrano, a través de sus redes sociales compartió un video difundiendo la situación de salud actual de Serrano.

Eduardo Serrano en su lucha contra el cáncer

De acuerdo con Magaly, el actor actualmente está luchando "contra un cáncer agresivo de células pequeñas en el pulmón con metástasis al cerebro que requiere quimioterapia, radiación y cuidados continuos".

Asimismo, Magaly señala que tuvo que dejar su empleo para dedicarse al cuidado diario de su padre, por lo que el "único ingreso que recibimos es el de mi esposo".

Por este motivo, se encontró en la situación de realizar una recaudación de fondos "para cubrir gastos médicos pendientes, tratamientos, el apoyo de una enfermera y los gastos básicos de la casa".

Apoyemos a Eduardo Serrano

A través de sus redes Magaly difundió el enlace para el GoFundMe destinado al actor y sus tratamientos médicos.

Destaca la hija de Serrano que "Cada donación, cada palabra de aliento y cada vez que compartan esta campaña será un rayo de esperanza en este momento tan difícil".

Para todos aquellos que deseen contribuir pueden seguir el siguiente enlace:

