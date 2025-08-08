Lacava advierte: Vamos a ser muy hostiles con quienes no paguen la recolección de desechos sólidos

Suscríbete a nuestros canales

El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, advirtió este jueves que actuarán con firmeza contra aquellos ciudadanos que no paguen el servicio de recolección de desechos sólidos en todo el municipio Valencia.

Vamos a ser muy hostiles con quienes no paguen la recolección de desechos sólidos

A través de su cuenta en Instagram, el gobernador Lacava aseguró que "a partir de hoy no hay razones para no pagar el servicio de recolección de desechos sólidos en el municipio Valencia".

En un video en el que aparece con la alcaldesa de Valencia, Dina Castillo, el gobernador Lacava aseguró que junto al Instituto Municipal del Ambiente (IMA), hicieron una "revisión exhaustiva de las tarifas y de las deudas".

Montos adeudados de los usuarios

Agregó que la misma revisión aplicó para el "comportamiento del pago de los usuarios", resultando en que la "administración municipal hizo un gran esfuerzo en condonar montos adeudados".

En este sentiodo, Lacava enfatizó que "seremos muy duros con los usuarios que no paguen este servicio e inflexibles".

