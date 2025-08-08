Habrá jornada del Ministerio Público con la presencia del fiscal en Anzoátegui: fecha, hora y ubicación

Suscríbete a nuestros canales

La Fiscalía anunció este miércoles una jornada de "El Ministerio Público va a tu Comunidad", la cual se llevará a cabo mañana viernes 8 de agosto en el estado Anzoátegui.

Jornada del "Ministerio Público va a tu Comunidad"

A través de su cuenta en Instagram, el Ministerio Público (MP) informó a la comunidad sobre la jornada que tendrá lugar el viernes en Puerto La cruz, estado Anzoátegui.

En este sentido, precisó que se llevará a cabo en la plaza Bolívar de Puerto La Cruz, a partir de las 9 de la mañana.

Asimismo, resalta la publicación del MP, que durante la jornada contarán con la presencia del Fiscal General de la República, Tarek William Saab.

¿Cuáles servicios estarán disponibles en la jornada?

Generalmente, durante este tipo de jornadas se pueden realizar diferentes tipos de denuncias, entre las cuales resaltan las siguientes:

Protección de niños, niñas y adolescentes - Familia

Delitos comunes

Delitos contra la propiedad, entre otros.

Asesorías legales en general

Seguimiento de casos ante el MP

