Migbelis Castellanos revela el duro momento que vivió con un productor: "Hay cosas que no tienen precio"

La modelo venezolana Migbelis Castellanos, reveló que vivió un momento difícil con un productor, además destacó que algunas experiencias son invaluablemente valiosas.

Durante el podcast de Desiguales, Todos opinamos, con Carolina Sandoval como invitada, la criolla contó un duro e incómodo momento que tuvo que vivir gracias a la propuesta de una conocido productor de televisión.

La incómoda propuesta que le hicieron a Migbelis Castellanos

"Una vez me ofrecieron ser parte de una polémica para aumentar el rating. Entonces me dijeron, 'vamos a aprovechar que la gente te esta llamando gorda y te vamos a traer a este programa matutino', ojo me llama uno de los productores de ese programa en ese tiempo", recordó la criolla.

"'Vamos a utilizarlo a nuestro favor vamos a llevarte al programa con tu banda y tu corona y hacemos que el director del concurso, en vivo te quite la corona y la banda, te pesan y luego hacemos como un reality semana a semana de cuántas libra vas perdiendo... la gente va a conectar contigo, cuando te quiten la banda y la corona vas a llorar'", añadió Migbelis Castellanos.

"¿Cómo es posible que me estén ofreciendo eso?. La respuesta fue clara, un no rotundo. Hay cosas que no tienen precio", acotó la venezolana.

