Atención: estos son los puntos para abastecer combustible a turistas en Merida

La Comertur estará presente en diferentes "puntos para la atención de los visitantes y la generación de los QR Turísticos"

Por Selene Rivera
Viernes, 08 de agosto de 2025 a las 10:52 pm
Foto: Referencial

La Corporación Merideña de Turismo (Cormetur) anunció este viernes los puntos para generar el código QR para el surtido de gasolina a turistas del estado Mérida.

Puntos de atención para surtir combustible a turistas en Mérida

A través de su cuenta en Instagram, la Cormetur indicó que para esta temporada "estaremos presente en los siguientes puntos para la atención de los visitantes y la generación de los QR Turísticos":

  • Sede Cormetur
  • Parque zoológico Chorros de Milla
  • Mercado Principal
  • Terminal de pasajeros José Antonio Paredes
  • Peaje de ZEA
  • Alcabála Las González
  • E/S El Retorno
  • E/S Lagoamérica (24 horas)
  • E/S Milla (Pascual)
  • E/S Estanques
  • E/S La Matica de Rosa
  • E/S La Creole (Vígia)

La Cormetur también puso a disposición un número de teléfono de atención:

+58-412-095-4929

¿Cuáles son los requisitos para disfrutar de este beneficio en Mérida?

De acuerdo con la Cormetur, los recaudos para la emisión del QR turístico son:

  • Cédula de identidad
  • Carnet de circulación
  • RIF

 

 

Sabado 09 de Agosto - 2025
