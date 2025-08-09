Atención: estos son los puntos para abastecer combustible a turistas en Merida

La Corporación Merideña de Turismo (Cormetur) anunció este viernes los puntos para generar el código QR para el surtido de gasolina a turistas del estado Mérida.
Puntos de atención para surtir combustible a turistas en Mérida
A través de su cuenta en Instagram, la Cormetur indicó que para esta temporada "estaremos presente en los siguientes puntos para la atención de los visitantes y la generación de los QR Turísticos":
- Sede Cormetur
- Parque zoológico Chorros de Milla
- Mercado Principal
- Terminal de pasajeros José Antonio Paredes
- Peaje de ZEA
- Alcabála Las González
- E/S El Retorno
- E/S Lagoamérica (24 horas)
- E/S Milla (Pascual)
- E/S Estanques
- E/S La Matica de Rosa
- E/S La Creole (Vígia)
La Cormetur también puso a disposición un número de teléfono de atención:
+58-412-095-4929
¿Cuáles son los requisitos para disfrutar de este beneficio en Mérida?
De acuerdo con la Cormetur, los recaudos para la emisión del QR turístico son:
- Cédula de identidad
- Carnet de circulación
- RIF
