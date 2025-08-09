Atención: estos son los puntos para abastecer combustible a turistas en Merida

Suscríbete a nuestros canales

La Corporación Merideña de Turismo (Cormetur) anunció este viernes los puntos para generar el código QR para el surtido de gasolina a turistas del estado Mérida.

Puntos de atención para surtir combustible a turistas en Mérida

A través de su cuenta en Instagram, la Cormetur indicó que para esta temporada "estaremos presente en los siguientes puntos para la atención de los visitantes y la generación de los QR Turísticos":

Sede Cormetur

Parque zoológico Chorros de Milla

Mercado Principal

Terminal de pasajeros José Antonio Paredes

Peaje de ZEA

Alcabála Las González

E/S El Retorno

E/S Lagoamérica (24 horas)

E/S Milla (Pascual)

E/S Estanques

E/S La Matica de Rosa

E/S La Creole (Vígia)

La Cormetur también puso a disposición un número de teléfono de atención:

+58-412-095-4929

¿Cuáles son los requisitos para disfrutar de este beneficio en Mérida?

De acuerdo con la Cormetur, los recaudos para la emisión del QR turístico son:

Cédula de identidad

Carnet de circulación

RIF

