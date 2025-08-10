Plan Vacacional Venezuela Ríe 2025: estos son los lugares en Caracas donde habrá actividades recreativas

Suscríbete a nuestros canales

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez el viernes dio inicio al Plan Vacaional Comunitario Venezuela Ríe 2025, desde la parroquia El Valle.

A través de su cuenta en Instagram, Meléndez compartió diversas imágenes del evento y informó sobre los lugares donde habrán actividades recreativas para las vacaciones escolares de este año como parte del Plan Vacacional Venezuela Ríe 2025.

Plan Vacacional Venezuela Ríe 2025

De acuerdo con la información proporcionada por la alcaldesa Meléndez, la parroquia El Valle fue escogida como "territorio piloto y ya ha disfrutado del parque, la piscinada, los juegos tradicionales, el baile, atracciones de mesa, entre otras".

Asimismo, señala que aproximadamente 5.059 jóvenes se activaron como parte del "equipo multidisciplinario a desplegarse en Caracas" para el Plan Vacacional Venezuela Ríe 2025.

Ubicación de actividades recreativas

En este sentido, Meléndez afirmó que en Caracas se instalaron "las comisiones de los 299 circuitos comunales y comunas para la coordinación de este plan recreativo, al que se han sumado diferentes organizaciones".

La alcaldesa de Caracas aseguró que las ubicaciones destinadas para estas actividades recreativas de este plan vacacional "serán de alto impacto".

Finalmente, indicó que las ubicaciones destinadas son las siguientes:

Parque Los Caobos

Plaza de la Juventud

Paseo Los Próceres

Parque Itagua

Parque Hugo Chávez.

