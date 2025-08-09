Segunda fase de la Operación Caracas Sonríe: alcaldesa anuncia fecha de arranque

Suscríbete a nuestros canales

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, anunció que la segunda fase de la Operación Caracas Sonríe, arrancará el próximo 11 de agosto y recorrerá de nuevo las 22 parroquias.

Durante el acto de su juramentación como alcaldesa reelecta de Caracas, prometió recorrer la ciudad “a lo largo y ancho”, para resolver los problemas y cumplir con el Plan de las 7T.

El lunes 11 de agosto comenzará la instalación de los Campamentos de las Soluciones y la segunda vuelta de la Operación Caracas Sonríe por las 22 parroquias de la urbe.

“Desde el lunes 11 de agosto inicia la instalación de los campamentos y la segunda vuelta de la Operación Caracas Sonríe por las 22 parroquias, para seguir trabajando en conjunto, hermanados con nuestro pueblo”, informó Meléndez.

Salas de Autogobierno de Caracas

La máxima autoridad municipal de Caracas, afirmó que las Salas de Autogobierno son el nivel más importante en la escala de Gobierno.

“Aquí nosotros unidos en las diferentes escalas de gobierno seguiremos transformando nuestra ciudad. Juré ante el glorioso pueblo capitalino recorrer la ciudad, escuchar a nuestro pueblo, resolver problemas y cumplir el Plan de las 7T hasta honrar el último compromiso”.

