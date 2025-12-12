Concierto navideño en Plaza Caracas este 12 de diciembre: entrada gratuita

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 12 de diciembre, a partir de la 1:00 p.m. la Plaza Caracas, en el centro de la capital, será escenario del concierto navideño, que contará con otras actividades en el marco del inicio de la Navidad.

Eventos gratuitos en Caracas este fin de semana

Para este fin de semana, hay una serie de actividades culturales gratuitas para toda la familia en la ciudad de Caracas.

A través de su cuenta en Instagram, Eventos Caracas difundió la agenda cultural pautada para este fin de semana del 12, 13 y 14 de diciembre.

De acuerdo con la información proporcionada, hay diferentes actividades gratuitas desde conciertos, gaitazos, incluso Santa visitará a los niños.

En este sentido, la agenda cultura de este fin de semana es la siguiente:

Jueves 11 de diciembre

El Gaitazo Ucevista: desde la 1 de la tarde hasta las 2 de la mañana, en el estacionamiento del Estadio Olímpico Universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Festival La Mejor Hallaca la hace mi Mamá: el jueves y viernes en la plaza El Venezolano de las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde.

Ciclo de Sonatas: desde las 5 de la tarde en la sala Margot Boulton de Bottome en el CVA de Las Mercedes.

Viernes 12 de diciembre

Concierto gratis: En el centro comercial Millenium de Los Dos Caminos, estará presentándose Oscarcito a las 5 de la tarde.

Expo Sadel Navideña: En la plaza Alfedo Sadel de Las Mercedes, los días 12, 13 y 14 de diciembre estarán realizando diferentes actividades como el encendido de la navidad y contará con la visita de Santa.

Gaitazo en El Hatillo: Se presentarán D'Total Zulianidad, Tatuaje Zuliano y Sentimiento Gaitero desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche en el Paseo El Hatillo.

Concierto de Navidad: un concierto gratuito con varias agrupaciones y solistas en la Capilla del colegio Cristo Rey de Altamira a las 5:30 de la tarde.

Las noches del Centro: a las 5 de la tarde en el Centro Histórico de Caracas, diferentes actividades de arte, turismo y cultura, además realizarán la eliminatoria para las Olimpiadas Especiales de Danza.

Sábado 13 de diciembre

Exponiños en el Espacio: Centro de Convenciones en el Parque Bolívar, La Carlota desde las 9am hasta las 4pm

Show infantil Star Wars: en el nivel Plaza del centro comercial Líder a las 2:30 de la tarde

Navidad PDVSA La Estancia: A partir de las 9 de la mañana habrán actividades para toda la familia, incluyendo un concierto que contará con la presentación de varias agrupaciones a las 2:30 de la tarde.

Mix Cars Caracas: los días sábado y domingo en el centro comercial Galerías Prados del Este, se realizará una exhibición automotriz.

El Hallazgo de Navidad: un festival que contará con diferentes stands y productos a la venta desde la 1pm hasta las 9 de la noche en la plaza Las Morochas de Altamira.

Domingo 14 de diciembre

Cine infantil: en el Banco del Libro, en la avenida Del Ávila, en Altamira, proyectarán cortos suizos para niños.

Galería de Moda: en la Galería de Arte Nacional, con horario corrido habrán exposiciones de trajes elaborados por diseñadores venezolanos inspirados en la arquitectura de Caracas.

Birthday Class: en la plaza Andrés Bello a las 9:30 de la mañana.

Running y yoga: a las 9 de la mañana en el Polideportivo Rafael Vidal en Baruta.

