¿Necesitas enviar una maleta con artículos para Venezuela? conoce cómo, tarifas y peso mínimo

Suscríbete a nuestros canales

La empresa de mensajería y logística, Liberty Express, presentó una alternativa para quienes viajan con maletas y desean evitar el pago de exceso de equipaje.

A través de sus redes sociales, la compañía ofrece enviar la maleta como paquete con destino directo a Venezuela y entrega en la puerta de la casa del destinatario.

¿Cuáles son las tarifas?

España Península y Portugal Continental: 11,50 € por kg.

Islas Canarias, Baleares y Madeira: 11,99 € por kg.

Seguro:

Seguro: De 0 a 60 €: 3 €.

De 60,01 a 299 €: 5%.

Más de 300 €: 7,5%.

Despacho de aduana: 3,5 € por guía.

Condiciones generales:

Envío mínimo de 10 kg.

Válido solo para envío de maletas.

No aplica para carga con litio, perfumes y aerosoles.

Se cobra el valor mayor entre peso y volumen. Cálculo de volumen: alto × ancho × largo (en metros) × factor de conversión aéreo 167.

La maleta forma parte del embalaje y Liberty Express no se responsabiliza por el estado físico de la maleta.

La promoción indica que la maleta es parte del embalaje y no se asume responsabilidad por daños al interior. El servicio está orientado a facilitar el traslado de objetos personales en formato de equipaje, reduciendo costos asociados al exceso de equipaje en vuelos.

Visite nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube