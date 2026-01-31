¿Cuándo empieza el horario de verano en California 2026?: descubre si debes adelantar o atrasar tu reloj

Suscríbete a nuestros canales

California se está preparando una vez más para cambiar la hora. A pesar de los debates en la legislatura y el deseo de muchos ciudadanos de tener un horario fijo, el estado seguirá el protocolo federal en 2026.

Este cambio, conocido como el Horario de Verano (DST), tiene como objetivo aprovechar al máximo la luz solar durante las tardes de primavera y verano.

¿Qué día comienza el horario de verano en California en 2026?

Según la normativa vigente en Estados Unidos y fuentes confiables como Time and Date y el diario El Comercio, el horario de verano en California comenzará el domingo 8 de marzo de 2026.

Este cambio se realiza siempre el segundo domingo de marzo. Durante esta transición, los habitantes del "Estado Dorado" vivirán el famoso Spring Forward, lo que significa que el sol se pondrá más tarde, ofreciendo días más largos, aunque eso signifique "perder" una hora de sueño esa madrugada.

¿A qué hora exacta se realiza el cambio?

El ajuste oficial se lleva a cabo en plena madrugada para que el impacto en las actividades comerciales y el transporte sea mínimo. Así es como se realiza el cambio:

Hora del cambio: 2:00 a. m.

¿Qué hacer?: Los relojes deben adelantarse una hora.

Resultado: A las 2:00 a. m., ¡magia! Pasarán a ser las 3:00 a. m.

Si tienes compromisos temprano el domingo por la mañana, es crucial tener en cuenta este "salto" temporal para evitar retrasos en vuelos, citas o jornadas laborales.

¿Cómo ajustar tus relojes correctamente ante el cambio de horario en California?

En esta era digital, la mayoría de nosotros no tenemos que preocuparnos por mover las manecillas a mano, pero siempre hay excepciones. Aquí te contamos cómo hacerlo según el tipo de dispositivo:

Dispositivos Inteligentes: Los smartphones, tablets, computadoras y smartwatches que tienen la opción de "Zona horaria automática" se actualizan solos.

Según los portales de ayuda de Android y Apple, solo necesitas asegurarte de que tu dispositivo esté conectado a la red o tenga el GPS activado.

Relojes analógicos y de pared: Estos sí requieren que les des un ajuste manual. Lo mejor es adelantarlos una hora antes de irte a dormir el sábado 7 de marzo.

Electrodomésticos y autos: No te olvides de revisar el reloj del microondas, el horno y el tablero de tu coche.

A menudo, estos quedan olvidados y pueden causar confusiones en los días siguientes.

