Pronóstico del Inameh: dónde lloverá en las próximas horas en Venezuela

Para este martes 26 de agosto, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que Venezuela amanece con cielo parcialmente nublado alternando con zonas poco nubladas.

Asimismo, se aprecian células convectivas de rápida evolución acompañadas de lluvias o chubascos y algunas con descargas eléctricas en áreas de Amazonas, oeste de Bolívar, este de Apure, sur de Guárico, este de Barinas y Zulia.

Pronóstico del Inameh sobre Venezuela

De igual modo, se observa nubosidad estratiforme con posibles lluvias o lloviznas en la Guayana Esequiba, oeste de Sucre, norte de Monagas, La Guaira, Yaracuy, Lara y Falcón.

Por otra parte, en la mañana se prevé nubosidad productora de precipitaciones de intensidad variable, algunas acompañadas de descargas eléctricas.

De acuerdo con el pronóstico del Inameh en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, llanos centrales, occidentales y Zulia.

Así mismo, mantos nubosos generadores de lluvias y lloviznas en Sucre, sur de Monagas, Anzoátegui, sur de Aragua, sur de Miranda y los Andes.

El resto del territorio se mantendrá parcialmente nublado y despejado.

Durante la tarde y noche, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología espera aumento de la cobertura nubosa asociada a lluvias o chubascos de moderados a fuertes, actividad eléctrica y ráfagas de viento en la mayor parte del territorio nacional; siendo más fuertes y frecuentes en zonas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, llanos centrales. occidentales, Andes y Zulia.

