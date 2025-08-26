Delcy Rodríguez difunde estas cifras económicas del país: El 90% de los productos en anaqueles son nacionales

Suscríbete a nuestros canales

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, detalló el crecimiento de todos los sectores económicos del país, los cuales afirmó “están creciendo” pese al “bloqueo criminal” en Estados Unidos (EEUU).

“Me puse a revisar producto por producto, sector por sector y la buena noticia es que ningún sector está decreciendo, todos los sectores de la economía nacional están creciendo. Es impresionante”, indicó Rodríguez, en transmisión a VTV.

Mencionó que muestra de ello son los mil 85 productos exhibidos en los anaqueles de los supermercados, de los cuales, destacó, que más del 90% son de producción nacional.

Lo que por consecuencia, generó el crecimiento del 20% en las transacciones comerciales.

En tal sentido, reveló datos oficiales que muestran un crecimiento en la producción de oro en el sector privado (52 %) y en el público (158 %), así como en el carbón.

Mientras que en el sector alimentario, destacó el crecimiento del pollo (14%), cerdo (4%), leche de búfalo (10%), leche de vacuna (2%), huevos (2%), cereales (60%), frutas (51%), granos (6%), hortalizas (63%), raíces y tubérculos (58%), oleaginosas (9%) y producción acuícola (3%).

A ello le sumó los productos de mar que “son por excelencia nuestro embajador en la exportación no petrolera”.