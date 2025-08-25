Cabello: Ningún venezolano puede ir a Estados Unidos, es peligroso

Suscríbete a nuestros canales

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, reiteró la alerta que mantiene el Gobierno Nacional a los venezolanos de no viajar a Estados Unidos (EEUU).

“Tenemos una alerta que ningún venezolano puede ir a Estados Unidos, eso sí es peligroso”, indicó Cabello, durante la rueda de prensa de la tolda roja.

Recordó que en ese país señalan a los connacionales de formar parte de organización criminales.

“Ahí se los llevan presos en cualquier lugar, sin fórmula de juicio los mandan a El Salvador a un campo de concentración y los acusan de formar parte del ‘Tren de Aragua’, sin serlo. Hay testimonio de ello”, aseguró Cabello, en referencia a los 252 venezolanos que estuvieron presos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, lugar al que fueron deportados desde EEUU, en marzo.

Es importante mencionar, que a estos ciudadanos los repatriaron a Venezuela el pasado 18 de julio, una información que confirmó el presidente de la República, Nicolás Maduro, en aquel momento.

“Los primeros testimonios que han trasmitidos es que fueron salvajemente torturados. Uno de ellos perdió un riñón producto de las palizas que le dieron, muchos de ellos fueron torturados, les hacían pasar hambre durante días enteros y le colocaban comida podrida”, dijo el jefe de Estado, en transmisión televisiva.

