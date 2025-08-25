Gobierno extiende jornada de alistamiento militar: este es el mensaje de Maduro

Suscríbete a nuestros canales

El Ejecutivo Nacional anunció la extensión del alistamiento militar para el viernes 29 y sábado 30 de agosto en todo el país.

La medida busca fortalecer la defensa integral de la Nación ante amenazas externas, especialmente las provenientes de Estados Unidos.

Sistema Defensivo Nacional: Maduro convoca nueva jornada de movilización ciudadana

A través de su cuenta en Instagram, el presidente Nicolás Maduro calificó la jornada anterior como “historia de la buena” y destacó la unidad cívico-militar.

Según sus declaraciones, se ha dado el primer paso para activar el Sistema Defensivo Nacional, con participación masiva del pueblo y la FANB.

Además, subrayó que Venezuela se encuentra “más fuerte que nunca” y que “los pueblos del mundo admiran nuestra valentía”.

Llamado a Filas: movilización nacional por la paz y la soberanía

El mandatario ordenó continuar esta jornada para defender el derecho a la paz, la soberanía y un futuro esplendoroso.

Las actividades se desarrollarán simultáneamente en plazas Bolívar y puntos habilitados en todo el territorio nacional.

Con esta convocatoria, el Gobierno busca consolidar la integración entre la Milicia, la FANB y la ciudadanía organizada.

Participación voluntaria y despliegue territorial

Durante el fin de semana anterior, miles de venezolanos acudieron al llamado en centros de registro habilitados en distintas regiones del país.

La jornada se enmarca en la estrategia nacional de defensa, con énfasis en la unidad frente a escenarios de amenaza internacional.

El Ejecutivo reiteró que la movilización responde a principios constitucionales y al compromiso con la paz nacional.

