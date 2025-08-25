Maduro asciende a General de División a embajador de Venezuela en este país

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que ascendió al rango de General de División al embajador de Venezuela en Colombia, Carlos Eduardo Martínez Mendoza, quien se encuentra en situación de reserva activa dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb).

Así lo dio a conocer en su cuenta de Telegram, destacando que el acto lo realizó a propósito de la planificación de la Operación Binacional de Soberanía, Paz y Seguridad Absoluta, que entra en una nueva fase de refuerzo estratégico.

“¡Felicitaciones! ¡Continuamos por la vía de la Paz!”, expresó.

Esta operación busca fortalecer los lazos de cooperación entre Venezuela y Colombia, para garantizar la estabilidad en la frontera y la protección de los intereses comunes.

Con este ascenso, el Gobierno Bolivariano reafirma su confianza en los cuadros militares con vocación diplomática, reconociendo el papel fundamental que juegan en la construcción de una política exterior soberana, firme y comprometida con la paz, refiere VTV.