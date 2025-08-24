Aeropuerto de Maiquetía registra incremento en la movilización de pasajeros: estos son los destinos más solicitados

Suscríbete a nuestros canales

El Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar contabilizó durante la temporada vacacional un incremento en la afluencia de turistas a destinos nacionales e internacionales.

Germán Volcán, prestador de servicios, destacó que Nueva Esparta, Táchira, Maracaibo, Los Roques y Canaima son los destinos más solicitados por los viajeros, que adquieren boletos desde 50 dólares en adelante, refiere Unión Radio.

A ello también agregó que Porlamar mantiene una alta afluencia de turistas durante el año.

Por ello, las agencias de viajes ofrecen diferentes opciones turísticas, donde se incluyen boleto, hospedaje y atención, en los que el pasajero puede cancelar el 50% del boleto mientras que el restante puede cancelarlo en cuotas.

“Desde meses atrás, los pasajeros han planificado sus viajes con tiempo y eso ha causado que maneje un gran volumen estas vacaciones”, dijo.