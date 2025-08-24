Pronóstico Inameh: alertan lluvias y actividad eléctrica en varias regiones este 24 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) compartió el pronóstico para este domingo 24 de agosto.

De acuerdo con la información compartida por el Inameh, se prevé la presencia de núcleos convectivos capaces de generar lluvias de intensidad variable y descargas eléctricas.

Pronóstico Inameh alerta sobre lluvias en varias regiones

Aunque predomina la estabilidad atmosférica, no se descartan chubascos en áreas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Sucre, Monagas, Anzoátegui y Nueva Esparta.

También podrían registrarse lluvias en los Llanos Occidentales, el Centro Norte Costero, los Andes y Zulia, especialmente durante la tarde y noche.

Pronóstico para la tarade noche

A medida que transcurre la jornada, se espera un incremento progresivo de la nubosidad en distintas zonas del país, según el modelo de evolución atmosférica.

Las precipitaciones podrían intensificarse en Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui y Nueva Esparta, con descargas eléctricas frecuentes.

Además, se prevé actividad atmosférica en los Llanos Centrales y Occidentales, así como en los Andes y Zulia, donde los núcleos convectivos se mantienen activos.

Miranda, La Guaira, Distrito Capital, Aragua y Carabobo podrían registrar lluvias aisladas, especialmente en horas nocturnas, según el monitoreo satelital.

El Inameh recomienda mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales, ya que las condiciones podrían variar rápidamente en zonas vulnerables.

