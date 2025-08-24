Política

Confirman nuevas excarcelaciones este 24 de agosto: aquí la lista

La medida se llevó a cabo en horas de la madrugada de este domingo.

Por Rosa León
Domingo, 24 de agosto de 2025 a las 08:32 am

Durante la madrugada de este domingo 24 de agosto, se confirmaron nuevas excarcelaciones de un grupo de ciudadanos venezolanos.

Henrique Capriles Radonski compartió la información a través de sus canales oficiales, destacando el valor de la democracia y la libertad de pensamiento.

En su publicación, que acompañó de imágenes de las salida de Mayra Castro, Capriles dijo que "hoy, varias familias vuelven a abrazar a los suyos. Sabemos que quedan muchos y de ellos no nos olvidamos, seguimos luchando por todos", agregó.

Excarcelaciones: ¿Quiénes figuran en la lista de liberados este domingo?

Los ciudadanos que recibieron libertad plena se encuentran:

  • Victor Jurado
  • Simon Vargas
  • Arelis Ojeda Escalante
  • Mayra Castro.
  • Diana Berrío
  • Margarita Assenzo
  • Gorka Carnevalli
  • Américo de Grazia.

  • Por otra parte, cinco personas recibieron medida de casa por cárcel:

  • Nabil Maalouf
  • Valentín Gutiérrez Pineda
  • Rafael Ramírez
  • Pedro Guanipa
  • David Barroso.

En imágenes: excarcelaciones de este domingo 24 de agosto 

Margarita Assenza y Diana Berrios
Américo de Grazia y Tomás Guanipa
Gorka Carnevalli y Tomás Guanipa

