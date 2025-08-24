Confirman nuevas excarcelaciones este 24 de agosto: aquí la lista

Durante la madrugada de este domingo 24 de agosto, se confirmaron nuevas excarcelaciones de un grupo de ciudadanos venezolanos.
Henrique Capriles Radonski compartió la información a través de sus canales oficiales, destacando el valor de la democracia y la libertad de pensamiento.
En su publicación, que acompañó de imágenes de las salida de Mayra Castro, Capriles dijo que "hoy, varias familias vuelven a abrazar a los suyos. Sabemos que quedan muchos y de ellos no nos olvidamos, seguimos luchando por todos", agregó.
Excarcelaciones: ¿Quiénes figuran en la lista de liberados este domingo?
Los ciudadanos que recibieron libertad plena se encuentran:
- Victor Jurado
- Simon Vargas
- Arelis Ojeda Escalante
- Mayra Castro.
- Diana Berrío
- Margarita Assenzo
- Gorka Carnevalli
- Américo de Grazia.
-
Por otra parte, cinco personas recibieron medida de casa por cárcel:
- Nabil Maalouf
- Valentín Gutiérrez Pineda
- Rafael Ramírez
- Pedro Guanipa
- David Barroso.
En imágenes: excarcelaciones de este domingo 24 de agosto
Visite nuestra sección de Nacionales
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube