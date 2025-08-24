Confirman nuevas excarcelaciones este 24 de agosto: aquí la lista

Suscríbete a nuestros canales

Durante la madrugada de este domingo 24 de agosto, se confirmaron nuevas excarcelaciones de un grupo de ciudadanos venezolanos.

Henrique Capriles Radonski compartió la información a través de sus canales oficiales, destacando el valor de la democracia y la libertad de pensamiento.

En su publicación, que acompañó de imágenes de las salida de Mayra Castro, Capriles dijo que "hoy, varias familias vuelven a abrazar a los suyos. Sabemos que quedan muchos y de ellos no nos olvidamos, seguimos luchando por todos", agregó.

Excarcelaciones: ¿Quiénes figuran en la lista de liberados este domingo?

Los ciudadanos que recibieron libertad plena se encuentran:

Victor Jurado

Simon Vargas

Arelis Ojeda Escalante

Mayra Castro.

Diana Berrío

Margarita Assenzo

Gorka Carnevalli

Américo de Grazia.

Por otra parte, cinco personas recibieron medida de casa por cárcel:

Nabil Maalouf

Valentín Gutiérrez Pineda

Rafael Ramírez

Pedro Guanipa

David Barroso.

En imágenes: excarcelaciones de este domingo 24 de agosto

Margarita Assenza y Diana Berrios

Américo de Grazia y Tomás Guanipa

Gorka Carnevalli y Tomás Guanipa

