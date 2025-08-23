Delcy Rodríguez: Informes de la DEA reconocen que Venezuela no es productor de drogas

Suscríbete a nuestros canales

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez afirmó que informes internacionales reconocen que Venezuela no es productor ni cultivador de drogas.

“Por citar incluso las Naciones Unidas y los informes de la DEA (Administración de Control de Drogas) reconocen que Venezuela no es un factor en la producción ni cultivo de drogas”, indicó Rodríguez, en declaraciones a VTV.

Agregó que el país, además, tiene las mejores cifras en combate por las sustancias que transitan en el territorio nacional, “que no excede el 5%”.

De esta manera, Rodríguez desmiente las matrices de opinión del Gobierno de Estados Unidos (EEUU) que intentan vincular a la nación con actividades ilícitas. Por ello, la Administración de Donald Trump envió 4500 marines a aguas de América Latina y el Caribe.

“El Gobierno de los Estados Unidos impone una farsa para justificar lo que siempre han querido que es la intervención de nuestro país, porque Venezuela es la mayor reserva energética de este planeta”, dijo Rodríguez.

Llamado a la unión

El presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo un llamado a la unidad nacional ante las recientes acciones de Estados Unidos (EEUU) que atentan contra la soberanía, independencia y autodeterminación de Venezuela.

“No es tiempo de diferencias políticas ni de colores, pues una sola bandera nos cobija: amarillo, azul y roja”, dijo jefe de Estado.

