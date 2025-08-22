Maduro llama a la unidad nacional: No es tiempo de diferencias políticas ni de colores, pues una sola bandera nos cobija

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo un llamado a la unidad nacional ante las recientes acciones de Estados Unidos (EEUU) que atentan contra la soberanía, independencia y autodeterminación de Venezuela.

“No es tiempo de diferencias políticas ni de colores, pues una sola bandera nos cobija: amarillo, azul y roja”, indicó el jefe de Estado, durante el acto de Defensa de la soberanía y la paz de Venezuela, América Latina y el Caribe, realizado en el Palacio de Miraflores, en Caracas.

Agregó que los venezolanos deben poner a un lado sus “diferencias menores” para “unirse en una sola voz en defensa del derecho a la paz, armonía y respeto a la soberanía” del país.

Ante el envió de 4.500 marines de Estados Unidos a aguas de América Latina y el Caribe, Maduro envió un mensaje a los países de la región.

“Este no es un tema de Maduro contra Maduro, este es un tema de la paz, de derecho internacional, de América Latina y el Caribe, porque quien agrede a uno en América Latina agrede a todos, quien amenaza a uno amenaza a todos los países de la región. Así que es tiempo de valentía, de juntar el esfuerzo, de reunir la voluntad y de poner a un lado diferencias”, concluyó Maduro.