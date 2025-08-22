Anuncian nueva jornada del Ministerio Público va a tu Comunidad con la presencia del fiscal general: horarios y ubicación

Suscríbete a nuestros canales

La Fiscalía General de la República ha comunicado la realización de una jornada de atención ciudadana bajo el lema "El Ministerio Público va a tu Comunidad".

El evento está programado para el sábado 23 de agosto en la plaza Bolívar de la ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui, con inicio a las 9:00 a.m.

¿Qué denuncias puede realizar?

La iniciativa tiene como objetivo acercar los servicios de la institución a los ciudadanos. Durante la jornada, los asistentes podrán:

Presentar denuncias sobre la protección de niños, niñas y adolescentes.

Formular denuncias relacionadas con delitos comunes.

Denunciar delitos contra la propiedad, entre otros.

Solicitar asesoría legal.

Hacer seguimiento a casos que se encuentren en curso ante el Ministerio Público.

Tarek William Saab dirá presente en el evento

Tal como en la jornada de hoy, se confirmó para el sábado la asistencia del Fiscal General de la República, Tarek William Saab.

En su cuenta de Instagram, el Ministerio Público declaró: "El Ministerio Público va a tu Comunidad", informando a la comunidad sobre la jornada. El evento se enmarca en las políticas de acercamiento de la justicia a la población, facilitando el acceso a los procesos legales y de orientación.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube