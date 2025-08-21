Fiscalía

Nueva jornada del Ministerio Público va a tu Comunidad contará con la presencia del fiscal General: dónde y cuándo

Podrá presentar diferentes tipos de denuncias durante la jornada

Por Selene Rivera
Miércoles, 20 de agosto de 2025 a las 08:19 pm
Foto: Referencial

La Fiscalía anunció este miércoles una jornada de "El Ministerio Público va a tu Comunidad", la cual se llevará a cabo el viernes 22de agosto en el estado Anzoátegui.

¿Cuáles servicios estarán disponibles en la jornada?

Generalmente, durante este tipo de jornadas se pueden realizar diferentes tipos de denuncias, entre las cuales resaltan las siguientes:

  • Protección de niños, niñas y adolescentes - Familia
  • Delitos comunes
  • Delitos contra la propiedad, entre otros.
  • Asesorías legales en general
  • Seguimiento de casos ante el MP

Jornada del "Ministerio Público va a tu Comunidad" 

A través de su cuenta en Instagram, el Ministerio Público (MP) informó a la comunidad sobre la jornada que tendrá lugar el viernes en Barcelona, estado Anzoátegui.

En este sentido, precisó que se llevará a cabo en la plaza Bolívar de Barcelona, a partir de las 9 de la mañana.

Asimismo, resalta la publicación del MP, que durante la jornada contarán con la presencia del Fiscal General de la República, Tarek William Saab.

 

