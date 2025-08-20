Asamblea Nacional informa sobre la renuncia de Gladys Requena: designarán un nuevo Inspector de Tribunales

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, informó sobre la renuncia de Gladys Requena a su cargo de Inspectora General de Tribunales.

“La Asamblea Nacional recibió una comunicación de parte de Gladys Requena, quien renunció de manera irreversible al cargo al que fue designada por este parlamento”, indicó Rodríguez, asegurando que el Tribunal Supremo de Justicia recibió una notificación de la misma.

Ante esto, Rodríguez anunció la activación de la Comisión Preliminar para el Comité de Postulaciones Judiciales, un procedimiento legal para la designación de un nuevo Inspector General de Tribunales.

¿Quién está en el cargo por los momentos?

El presidente de la AN resaltó que el cargo se encuentra una persona que asumirá esta responsabilidad hasta que el Parlamento designe un nuevo Inspector General de Tribunales.