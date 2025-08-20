Poder Moral venezolano se pronuncia: autoridades revelan estrategia que afecta la integridad del país

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio Público, junto a la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República, expresó su rechazo ante lo que califican como una ofensiva criminal del Gobierno de Estados Unidos

Durante una declaración oficial transmitida por Globovisión, el fiscal general Tarek William Saab, en nombre del Poder Moral denunció que estas acciones buscan deslegitimar a Venezuela mediante narrativas manipuladas sobre narcotráfico y derechos humanos.

Poder Moral Republicano denuncia intento de agresión política

Saab afirmó que el ataque representa un hecho sin precedentes en el hemisferio occidental. Aseguró que se trata de una estrategia imperial para justificar sanciones unilaterales.

Además, señaló que estas maniobras no han prosperado y que el pueblo venezolano ha demostrado capacidad de resistencia frente a campañas de desprestigio internacional.

Por lo tanto, el Consejo Moral Republicano ratificó su compromiso con la defensa de la institucionalidad democrática y la soberanía nacional.

Comunicado oficial advierte sobre el uso político del narcotráfico y los derechos humanos

El comunicado conjunto del Consejo Moral Republicano condena el uso instrumental del narcotráfico como excusa para atacar al presidente Nicolás Maduro.

Asimismo, el texto alerta sobre el lenguaje perverso que emplean ciertos sectores internacionales, incluso desde una supuesta izquierda, para dividir el movimiento revolucionario venezolano.

El fiscal general insistió en que Venezuela no se dejará fragmentar por discursos que manipulan causas legítimas como los derechos humanos para fines políticos.

Instituciones ratifican unidad frente a presiones externas

En tal sentido, el Consejo Moral Republicano reafirmó que sus tres órganos actúan en defensa de la paz, la justicia y la democracia. Rechazan cualquier intento de intervención extranjera.

Además, el Ministerio Público reiteró que Venezuela seguirá siendo ejemplo de dignidad y resistencia. “Venezuela ha vencido y siempre vencerá”, concluyó Saab.

Con este pronunciamiento, las instituciones del Estado buscan fortalecer la cohesión interna y alertar sobre los riesgos de campañas internacionales que buscan socavar la estabilidad nacional.

