Jorge Rodríguez: Extranjero que entre al país sin permiso, no sale

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, lanzó una advertencia ante el reciente despliegue de Estados Unidos (EEUU) de 4 mil agentes de infantes de Marina en aguas de Latinoamérica y el Caribe para combatir a los carteles del narcotráfico.

“Sea quien sea el extranjero que entre a este país sin permiso, entra pero no sale. Aquí se queda: preso o como se quede, pero se queda”, indicó Rodríguez.

Aseguró que el Gobierno de Nicolás Maduro se esfuerza diariamente para que Venezuela se mantenga como el país con mayores victorias contra el narcotráfico.

"Hay un país en el mundo que ha combatido y derrotado a las bandas criminales, al narcotráfico, a los mercenarios y a los paramilitares”, enfatizó.

Por lo que instó a los venezolanos a no caer en las provocaciones de Estados Unidos y a defender el territorio, destacando que las acciones de EEUU son “estrategias psicológicas cada vez menos elaboradas, donde se evidencia que no hay ni un metro cuadrado de cultivos de cocaína en Venezuela”.

Ofensiva diplomática

El presidente de la AN propuso crear una Ofensiva Diplomática Parlamentaria que incorpore a diputados de izquierda y derecha de todo el continente.

Para que “discutan y sepan que lo que está en riesgo no es solo la seguridad, la paz y la libertad de Venezuela”, sino que también está “en riesgo la seguridad y la paz en todo el Caribe, de América del Norte, América del Centro y América del Sur”, expresó.

“Hay verdadera indignación en la gran mayoría de los pueblos libres de este mundo que no pueden creer la barbarie con la que están cometiendo la mentira, la falsedad y las patrañas. Vamos, pues, con todos nuestros grupos de amistad”, dijo Rodríguez.