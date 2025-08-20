Asamblea Nacional allana inmunidad de diputado por el PSUV: aquí los detalles

Suscríbete a nuestros canales

La Cámara de Diputados de la Asamblea Nacional retira este 20 de agosto la inmunidad parlamentaria al diputado Julio César Torres.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) hizo la solicitud. Según la institución, el diputado está involucrado "de manera flagrante en delitos contemplados en la Ley Orgánica de Drogas"

¿Qué se sabe sobre el caso del diputado?

Un documento del TSJ, leído en la sesión, afirma que la detención del legislador es legal. El Parlamento aprueba la medida con la mayoría de votos.

La presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, informó al fiscal general Tarek William Saab sobre el caso. El exdiputado Torres pertenecía al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y era miembro de la Comisión Permanente de Desarrollo de las Comunas y del Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-Alemania.

Otros puntos a tratar en la agenda legislativa

La diputada Tania Díaz presentó un Proyecto de Acuerdo para defender la soberanía de la nación.

El acuerdo protege el territorio, las instituciones y la paz. Díaz afirma que Estados Unidos aumenta su agresión contra Venezuela y asegura que la historia del "Cartel de los Soles" es una "narrativa inventada para sembrar inestabilidad".

La diputada también sostiene que el objetivo es crear inestabilidad en el sur. A la vez, que barcos de Estados Unidos naveguen cerca del mar Caribe. El acuerdo aprobado rechaza cualquier amenaza contra Nicolás Maduro.

"No es solo con destructores, con marines, que se puede conquistar un país. Tienen que derrotar el alma nacional y el alma de Venezuela es indestructible", expresó la diputada.

Por otro lado, el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, acusó a Estados Unidos de ser los mayores consumidores de drogas y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, afirmó que la seguridad del país está garantizada.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube