Iván Gil: Guyana es un peón de los oscuros intereses imperiales y de la Exxon Mobil

El Gobierno de Venezuela rechazó este viernes el comunicado emitido por Guyana, por ser “un texto miserable que revela su condición de peón de los oscuros intereses imperiales y de la Exxon Mobil”.

“Se trata de una ridícula provocación que oculta la verdad: Guyana ha renunciado a su soberanía por unas pocas monedas corruptas y se ha convertido en un gobierno arrodillado y sumiso, dispuesto a traicionar la dignidad de su propio pueblo”, indicó en una misiva difundida por el canciller de la República, Yván Gil, en sus redes sociales.

A su juicio, esta “maniobra” busca sembrar “inestabilidad en el Caribe y América Latina, respaldando su fallido intento de despojar a Venezuela de la Guayana Esequiba”.

"Ese plan fracasará. La única vía legítima para resolver la controversia es el Acuerdo de Ginebra de 1966, y la verdad histórica prevalecerá, para lo cual Venezuela utilizará todos los medios y herramientas que le otorga el derecho internacional”, enfatiza el texto.

“El pueblo venezolano no se dejará amedrentar. Guyana debe respetarla legalidad y sus compromisos internacionales, o quedará marcada por la ignominia de haber traicionado la paz regional y vendido su soberanía”, concluye el comunicado.