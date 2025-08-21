Delcy Rodríguez le responde al director de la DEA: El planeta entero sabe que el verdadero cartel está en el Norte

Suscríbete a nuestros canales

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, respondió a las recientes declaraciones del director de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terry Cole, sobre Venezuela.

En su cuenta de Instagram, afirmó que Cole sabe que esta agencia de Estados Unidos (EEUU) “es el mayor cartel de drogas que existe en el mundo”.

“Innumerables documentos y evidencias así lo sustentan. Los propios informes de la ‘agencia’ que dirige, llamados ‘National Drug Threat Assessment’ del año 2024 y 2025, en ninguna parte mencionan a Venezuela como un factor de importancia en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos”, agregó Rodríguez.

En tal sentido, aseguró que “este grosero ardid procura sustentar la agresión contra Venezuela para apoderarse de sus inmensas riquezas energéticas y socavar el internacionalismo Bolivariano”, en referencia al envío de marines a aguas de América Latina y el Caribe.

“El planeta entero sabe que el verdadero Cartel está en el Norte. Venezuela sabrá defender con firmeza la integridad territorial, la soberanía y la dignidad histórica de su pueblo”, dijo Rodríguez.