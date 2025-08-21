EEUU vuelve a comprar petróleo venezolano bajo nueva licencia: sepa más

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 21 de agosto, un buque que transportaba crudo venezolano llegó a aguas de Estados Unidos (EEUU), lo que marca las primeras importaciones de petróleo luego de una nueva licencia otorgada por Washington.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el mes pasado una licencia restringida a Chevron que le permite a la compañía estadounidense operar en el país de la OPEP y exportar su petróleo después de una pausa de tres meses provocada por políticas más estrictas hacia Venezuela, reportó Reuters.

EEUU vuelve a comprar petróleo venezolano

El pasado 15 de agosto, dos buques fletados por la empresa estadounidense Chevron zarparon con cargamentos de petróleo.

De acuerdo con un reporte de Reuters, los buques, identificados como "Mediterranean Voyager" y "Canopus Voyager", partieron de aguas venezolanas transportando crudo pesado de los tipos Hamaca y Boscán.

Específicamente, el Canopus Voyager se dirigirá a la Costa Oeste de Estados Unidos, mientras que el Mediterranean Voyager tiene como destino Port Arthur, en Texas.

Recientemente, el director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, informó que las exportaciones de petróleo venezolano se reanudarían en volúmenes pequeños, lo que contextualiza la naturaleza de estos primeros envíos. La empresa busca restablecer sus flujos comerciales bajo las nuevas condiciones autorizadas.

En el primer trimestre de 2025, antes de la reciente reautorización, la compañía Chevron ya había exportado cerca de 252.000 barriles de petróleo venezolano diarios (bpd) hacia Estados Unidos.

