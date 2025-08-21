En video: aterriza otro avión con repatriados provenientes de México 

Suscríbete a nuestros canales

Este 21 de agosto, un nuevo grupo de repatriados llegó desde México a través del Plan Vuelta a la Patria.

Este grupo está conformado por 69 hombres, 108 mujeres, 61 niños y 75 niñas, informaron en NDP desde el MIJ.

Aterriza otro avión con repatriados

De acuerdo con el reporte, los migrantes que retornaron recibieron atención médica integral al arribar al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, además de la orientación necesaria para su reincorporación plena a la vida en el país.

Otro retorno de repatriados

Más temprano, un avión proveniente de Bolivia arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Este vuelo es el número 59 de la Gran Misión Vuelta a la Patria.

Retornaron 59 connacionales, entre los cuales se encuentran 19 hombres, 20 mujeres, 13 niños y 7 niñas, quienes recibieron la ayuda necesaria por parte de los diversos órganos de seguridad del país.

Estos conciudadanos provienen de Bolivia, Ecuador, Chile y Perú, como parte de las políticas del Ejecutivo para facilitar el retorno a Venezuela de las personas.

