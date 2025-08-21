Llega vuelo con repatriados de Sudamérica este 21 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 21 de agosto, un avión proveniente de Bolivia arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Este vuelo es el número 59 de la Gran Misión Vuelta a la Patria, informaron autoridades en NDP.

Llega vuelo con repatriados de Bolivia, Ecuador, Chile y Perú

En esta ocasión, retornaron 59 connacionales, entre los cuales se encuentran 19 hombres, 20 mujeres, 13 niños y 7 niñas, quienes recibieron la ayuda necesaria por parte de los diversos órganos de seguridad del país.



Estos conciudadanos provienen de Bolivia, Ecuador, Chile y Perú, como parte de las políticas del Ejecutivo para facilitar el retorno a Venezuela de las personas.

