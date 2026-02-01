¿EEUU suspende licencias de jóvenes? estas son las multas por manejar de noche

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Licencias del Estado de Washington aplica normativas estrictas para los conductores de 16 y 17 años con el fin de reducir la siniestralidad vial entre los jóvenes.

Durante el primer año de vigencia de la licencia, los menores tienen prohibido circular de forma individual en la franja horaria de la 1:00 am a las 5:00 am.

Esto, a menos que viajen acompañados por un adulto mayor de 25 años con permiso legal según detalla El Cronista en su página web..

Objetivo

Esta medida busca garantizar una transición segura hacia la autonomía total frente al volante, limitando los riesgos asociados a la conducción nocturna y la falta de experiencia en condiciones de baja visibilidad.

Es importante que los padres supervisen el cumplimiento de estas reglas, ya que las sanciones por reincidencia incluyen la suspensión del privilegio de conducir por seis meses o hasta que el joven alcance la mayoría de edad.

Otras reglas

Además de las restricciones horarias, el reglamento prohíbe el uso de cualquier dispositivo inalámbrico, incluso en modo manos libres, y limita el número de pasajeros menores de 20 años que pueden acompañar al conductor durante los primeros doce meses.

Tras completar un año de manejo sin incidentes y bajo el cumplimiento fiel de estas pautas, las autoridades levantan automáticamente las limitaciones nocturnas, otorgando plena libertad de tránsito al beneficiario.

