Cursos gratis en el Inces: ¿Cómo inscribirse y acceder a más de 800 formaciones?

El proceso de inscripciones en el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) ya está habilitado.

A través de sus redes, el Inces difundió el paso a paso para la inscripción y mostró cuáles son las ofertas de estudio disponibes.

¿Cómo inscribirse en el Inces?

De acuerdo con la información que brindó el Inces en sus canales oficiales, para inscribirse en el Inces debes realizar los siguientes pasos:

Ingresar al sitio web del Inces: www.inces.gob.ve

Seleccionar la opción Inscripciones 2026

Hacer clic en el botón Crear Cuenta ubicado en la parte superior derecha de la pantalla

Llenar el formulario con los datos solicitados por el sistema

Crear contraseña y validar el código que le enviará el sistema a su correo electrónico

¿Cuáles son los cursos que ofrece el Inces?

En este sentido, el Inces resalta que dispones de más de 800 perfiles productivos "desde tecnología y banca, hasta agroindustria y turismo".

Adicionalmente, recuerda que todos sus cursos de formación técnica son de carácter gratuito en su totalidad. Así como también destaca que la plataforma HACER, IncesAPP y su Campus Virtual son un proceso "digitalizado, fácil y rápido".

