Revelan nueva detención de un hombre con explosivos: aquí los detalles

Suscríbete a nuestros canales

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, reveló la detención de un hombre con explosivos.

Durante la transmisión del programa número 539 de “Con el Mazo Dando”, Cabello ofreció los detalles del procedimiento.

¿Qué se sabe del hombre detenido con explosivos?

En tal sentido, el también ministro para Interior, Justicia y Paz, dijo que el arresto se llevó a cabo la noche del pasado martes 19 de agosto, en Maracaibo, estado Zulia.

El aprendido portaba tres mil detonadores y 800 metros de cordón detonante.

Detalló que este hombre ya se encuentra a disposición de las autoridades. Además, resaltó que el cordón detonante es un potenciador de explosivos.

Recientemente, Cabello mostró un nuevo lote de armas incautadas durante un operativo.

Reveló que entre el arsenal incautado se encuentran fusiles calibre .308, supresores y “armas que muchos no han visto”.

Asimismo, precisó que también se encontraron lingotes de plomo, los cuales “son utilizados para el diseño del proyectil”.

Al tiempo, apuntó que se incautó un fusil .50, un arma totalmente mortífera y letal que se utiliza para tumbar helicópteros.

También señaló que fueron capturados dos presuntos integrantes de una red conspirativa: alias La Negra y alias El Flaco.

Recordó que alias El Flaco fue quien construyó el explosivo que sería detonado en Plaza Venezuela; mientras que La Negra era la intermediaria que contactó a las bandas en Colombia para llevar adelante los planes desestabilizadores en el país.

También visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube