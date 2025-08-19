Diosdado Cabello muestra la evidencia: incautan nuevo arsenal de alto calibre

Suscríbete a nuestros canales

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, presentó este martes un nuevo lote de armas incautadas durante un operativo en el estado Sucre

Durante una rueda de prensa Cabello también señaló que fueron capturados dos presuntos integrantes de una red conspirativa: alias La Negra y alias El Flaco. "Aquí ellos no dejaron cabo suelto porque donde fueron capturados fue una especie de cueva", dijo

Recordó que alias El Flaco fue quien construyó el explosivo que sería detonado en Plaza Venezuela; mientras que La Negra era la intermediaria que contactó a las bandas en Colombia para llevar adelante los planes desestabilizadores en el país.

Diosdado Cabello: incautan nuevo arsenal de alto calibre

Cabello detalló que entre el arsenal incautado se encuentran fusiles calibre 308, supresores y “armas que muchos no han visto”. El ministro instó a investigar el origen de estos equipos, al advertir que “la mano del imperialismo está metida aquí, contra nuestro país”.

Según el titular de Interior y Justicia, la adquisición de este material bélico estaría financiada por redes de narcotráfico colombiano. “Venezuela, humildemente, está a la orden de Colombia para batallar contra el narcotráfico. Trabajamos sin descanso para proteger nuestra frontera con el vecino país, porque entendemos la vulnerabilidad de lo que allí sucede”, afirmó.

Asimismo, precisó que también se encontraron lingotes de plomo, los cuales “son utilizados para el diseño del proyectil”.

Al tiempo, apuntó que se incautó un fusil .50, una arma totalmente mortífera y letal que son utilizadas para tumbar helicópteros.

Apuntó que el fusil .50 incautado tiene agregado, además, una mira telescópica y un silenciador.

“Los expertos en armas dicen que no habían visto esto nunca, disparan con esta arma, apunta con esta mira y nadie escucha”, dijo y señaló que en el material hay también fusiles calibres 308 y 338.



Nueva Esparta: incautan 10 mil litros de gasoil

En paralelo, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) incautó este lunes 10 mil litros de gasoil en el estado Nueva Esparta. Cabello explicó que esta ruta es utilizada por organizaciones criminales para movilizar droga por territorio venezolano.

“De este lado no lo van a hacer. Nuestras fronteras están resguardadas y protegidas al extremo”, aseguró.

