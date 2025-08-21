Federación Médica Venezolana advierte a profesionales de la salud que incurran en estas prácticas comerciales

Suscríbete a nuestros canales

La Federación Médica Venezolana (FMV) advierte que aplicará sanciones disciplinarias y hasta la suspensión del ejercicio profesional a quienes incurran en prácticas comerciales y publicitarias de los servicios de salud.

La advertencia fue emitida en un comunicado del Comité Ejecutivo de la FMV firmado por su presidente, Douglas León Natera, y el secretario general, Rafael Belmonte.

La dirigencia del gremio médico venezolano rechaza cualquier forma publicitaria para la prestación de los servicios de salud en los medios digitales, radio, televisión o en las redes sociales.

El comunicado va dirigido al gremio médico en general exhortándolos a cumplir con las normas éticas profesionales, con los principios de solidaridad humana y responsabilidad social.

“Se debe procurar el debido respeto, dignificar la profesión médica, fomentar la calidad técnica, científica y humana de los servicios médicos”, se lee en el documento.

Preocupación por comercio médico

“Cualquier publicidad encaminada para atraer la atención pública hacia el ejercicio profesional, sin la autorización del respectivo colegio médico, o permitir la exhibición de actos con exposición de pacientes, están reñidos con las normas éticas”, dice el comunicado.

La FMV rechaza los anuncios publicitarios en cualquiera de sus formas de atracción que prometen la prestación de servicios gratuitos solidarios y populares que mencionen tarifas de honorarios.

“Quienes infrinjan la Ley del Ejercicio de la Medicina o transgredan el Código de Deontología Médica o la disciplina profesional estarían incursos a ser sancionados, hasta con la suspensión del ejercicio”, advierte la FMV.

“El médico ayuda y aporta con sus conocimientos, habilidades, destrezas, con pasión a sus pacientes y ello no requiere del anuncio en prensa, radio, televisión, en revistas, vallas y muchos menos en las redes sociales” concluye el escrito gremial.

