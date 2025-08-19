Un impulso a la salud: Venezuela recibe un importante cargamento de vacunas

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 19 de agosto, la ministra para la Salud, Magaly Gutiérrez, informó sobre la llegada de un nuevo lote de vacunas a Venezuela.

A través de sus redes sociales, la titular de la cartera de salud ofreció los detalles.

¿Qué se sabe del nuevo lote de vacunas que entregaron a Venezuela?

¡Venezuela más protegida! 226.000 dosis de vacuna contra la fiebre amarilla arriban a nuestro país, llegando al Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía provenientes de la Federación de Rusia, escribió la funcionaria en sus redes sociales.



De igual modo, Gutiérrez precisó que se refuerza el programa ampliado de inmunización y se "garantiza la seguridad de cada venezolano".

Otro lote

El pasado 1 de abril de 2025, Gutiérrez informó sobre la llegada de otro lote de vacunas a Venezuela.

"Para seguir fortaleciendo el Programa Ampliado de Inmunización en todo el territorio, arriban al país 60 mil dosis de vacunas, entre BCG y Antipolio Oral, para nuestros recién nacidos y menores de 5 años. Esta importante acción es fruto de la alianza de los países ALBA, que se une al plan de salud impulsado por el presidente @NicolasMaduroMoros", escribió la funcionaria en aquel entonces.

Además, indicó que "las vacunas serán distribuidas en cada centro de salud de las 593 Áreas de Salud Integral Comunitarias (ASIC) a nivel nacional, específicamente en la red ambulatoria, red hospitalaria y a través del Plan Luciérnaga, el Programa Salud va a la Escuela y en las Jornadas Casa a Casa, asegurando que cada niño y niña tenga acceso pleno a la protección que merece".

