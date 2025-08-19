Desplegarán la Milicia Nacional Bolivariana en fábricas y centros de trabajo del país: este es el objetivo

Suscríbete a nuestros canales

Más de 4 millones 500 mil milicianos serán desplegados en el territorio nacional, como parte de un plan especial que tiene como propósito garantizar la paz y la soberanía.

La información la dio a conocer el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien agregó que dicho plan se realizará junto a la Unión Campesina Ezequiel Zamora, la Milicia Obrera y los Cuerpos de Combatientes.

“Se desplegará en todas las fábricas y centros de trabajo del país”, indicó Maduro.

Zonas binacionales

En un encuentro con gobernadores y alcaldes del Gran Polo Patriótico, Maduro anunció la activación de la Zona Binacional número 1 en la frontera con Colombia, enfocada en la cooperación en áreas clave como el comercio, la movilidad, el transporte y la conectividad.

A su vez, Maduro destacó que, en paralelo a esta iniciativa, su gobierno continuará la lucha contra las bandas criminales en la región.

“El objetivo es que esta zona fronteriza se convierta en un área de paz, convivencia y una verdadera comunión de esfuerzos para el desarrollo mutuo de Colombia y Venezuela”, dijo Maduro.