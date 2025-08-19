Maduro anuncia nueva investigación: Fíjense ustedes en esos que tienen años diciendo que son chavistas

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que los organismo de seguridad del Estado avanzan en nuevas investigaciones contra personas “relacionadas con el chavismo” que se “arropan” con una ONG que “recibe miles de euros y dólares”.

“Fíjense ustedes los últimos hallazgos de grupos infiltrados que tienen años simulando ser chavistas, poniéndose la camisa con los ojos de (Hugo) Chávez, (...) se arropan con una ONG y reciben miles de euros y dólares, inclusive se da el caso de aquellos que recibieron mucha plata de la Usaid, que es el instrumento del imperio norteamericano para desestabilizar y tumbar gobiernos progresistas en el mundo, para infiltrar a sectores políticos, para dominar al mundo”, indicó Maduro.

En un encuentro con gobernadores y alcaldes del Gran Polo Patriótico, el jefe de Estado mencionó como ejemplo a la Fundación Konrad Adenauer, que “ha financiado durante décadas a sectores de derecha”.

“También han creado una llamada Rosa Luxemburgo que es la heroína de los socialistas y revolucionarios auténticos. Esta fundación es usada para captar y financiar gente que alguna vez fue o simuló ser de izquierda y les dijeron 'mantente en el discurso de izquierda para atacar desde adentro y destruir a Maduro'”, agregó.

“No voy hablar más porque es una investigación bajo desarrollo”, dijo Maduro.

Maduro se pronuncia sobre EEUU

El jefe de Estado calificó de “amenazas estrafalarias y estrambóticas” el reciente despliegue de Estados Unidos (EEUU) de 4 mil agentes de infantes de Marina en aguas de Latinoamérica y el Caribe para combatir a los carteles del narcotráfico.

Por lo que acusó a Washington de “renovar como un refrito podrido sus amenazas a la paz y a la tranquilidad de Venezuela”.

"Ningún imperio va a venir a tocar el suelo sagrado de Venezuela", sentenció Maduro.