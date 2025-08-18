Diosdado Cabello anuncia plenaria nacional del PSUV: aqui la fecha y agenda

Suscríbete a nuestros canales

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) anuncia la fecha de su próxima plenaria nacional. La organización política prepara encuentros con sectores sociales y comunales.

Diosdado Cabello, secretario general del PSUV, informó durante una rueda de prensa que el evento se celebrará el 11 y 12 de septiembre de 2025. El anuncio ocurre durante una rueda de prensa este lunes.

PSUV destaca aumento de votos y agenda con sectores sociales

Cabello aseguró que el oficialismo sumó más de un millón de votos en los últimos comicios regionales y municipales. La cifra supera los resultados de 2020 y 2021.

Además, el dirigente detalla que la plenaria incluirá debates sobre proyectos comunales. El objetivo consiste en fortalecer el Poder Popular junto a movimientos sociales.

Congreso del PSUV abordará defensa integral y soberanía nacional

El secretario general adelantó que el 7 de octubre se realizará otro congreso con el Comando Unificado de la Revolución Bolivariana. Este encuentro complementará los debates de la plenaria.

Asimismo, Cabello recuerda que el presidente Nicolás Maduro sostuvo reuniones con alcaldes opositores. El Gobierno busca garantizar bienestar y desarrollo para el pueblo venezolano.

Propuestas comunales y defensa del país

La plenaria del PSUV incluirá propuestas sobre defensa integral, soberanía nacional y protección de los recursos naturales. Cabello afirma que el Gobierno mantiene su postura pacífica ante amenazas externas.

Por otra parte, el dirigente mencionó el reciente acto de los Cuadrantes de Paz. El evento se realizó junto al presidente Maduro en su programa “Con Maduro +”.

