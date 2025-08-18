Ministerio Público devuelve vivienda a una abuela: estuvo ocupada por 17 años

Suscríbete a nuestros canales

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció la restitución de un inmueble a la adulta mayor Rosa Graterol. La ciudadana enfrentó una ocupación irregular durante más de 17 años.

De acuerdo con la información compartida por el Ministerio Público, el organismo de Aragua actuó tras recibir la denuncia de Graterol.

En tal sentido, la institución confirmó que la vivienda permanecía ocupada sin autorización, causando un grave perjuicio patrimonial.

Ministerio Public interviene y devuelve el inmueble a la adulta mayor

La adulta mayor acudió a la oficina de atención al ciudadano para solicitar apoyo para recuperar su propiedad ubicada en el estado Aragua.

Por ello, el Ministerio Público inició el proceso legal y la investigación reveló que la ocupación se mantuvo sin ningún respaldo jurídico, por lo que las autoridades determinaron que la situación vulneraba los derechos de la propietaria.

Andreina Prado ocupaba la vivienda desde hace 17 años

Luego de revisar los antecedentes, el Ministerio Público identifica a Andreina Prado como responsable de la ocupación. La ciudadana habitaba el inmueble sin autorización desde hace más de una década.

La adulta mayor Rosa Graterol confirmó en el video difundido por la Fiscalía que Prado es su exnuera. La relación familiar no justificaba el uso prolongado del espacio.

