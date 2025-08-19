Lluvias y chubascos en estas zonas de Venezuela: pronóstico del Inameh para las próximas horas

Suscríbete a nuestros canales

Este 19 de agosto, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) advierte sobre lluvias o chubascos dispersos en varios estados de Venezuela.

En ese contexto, el Inameh señaló que en horas de la mañana se prevé cielo con nubosidad de parcial a fragmentada en la mayor parte del territorio nacional, con lluvias o chubascos dispersos.

Según el pronóstico, en zonas de Delta Amacuro, norte de la Guayana Esequiba y Bolívar, sur de Anzoátegui, Sucre, Monagas y Guárico, Aragua, Apure, Barinas, Táchira, Trujillo y al sur del lago de Maracaibo.

También reveló que persiste cielo con nubosidad de parcial a fragmentada en gran parte del país, y algunas zonas nubladas con lluvias o chubascos en Bolívar, Guárico, sur de Aragua y de Miranda, Carabobo, oeste de Apure y Barinas, Trujillo, Táchira y sur de Zulia.

¿Qué prevé el Inameh para la tarde y noche?

Por otra parte, durante la tarde y noche se estima incremento de la cobertura nubosa, con desarrollo de actividad convectiva generando chubascos dispersos y de variada intensidad, con descargas eléctricas ocasionales en buena parte del país.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, siendo más intensos y frecuentes en *Bolívar, oeste de Sucre, norte de Anzoátegui, la Gran Caracas, Llanos Centrales y Occidentales, Carabobo, Yaracuy, Aragua, Andes y Zulia.

