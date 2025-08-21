Pronóstico del Inameh: precipitaciones variables en estos estados del país

Suscríbete a nuestros canales

En horas de la mañana, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevé nubosidad parcial en la mayor parte del territorio nacional.

Asimismo, habrá áreas con precipitaciones variables en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, noreste de Monagas, Bolívar, Amazonas, Apure, Barinas, Guárico, Cojedes, Gran Caracas, Aragua, Carabobo, oeste de Falcón, Táchira, Mérida y Zulia.

¿Cómo será el clima en la tarde y noche?

Durante la tarde y noche, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología estima desarrollo nuboso, con lluvias o chubascos y ocasionales descargas eléctricas.

De acuerdo con el pronóstico del Inameh en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales, Occidentales, Andes y Zulia, sin descartar algunas lluvias dispersas al final de la tarde en la Región Central.

¿Qué pronostican para la Gran Caracas?

Por otra parte, sobre la Gran Caracas se espera cielo parcialmente nublado con intervalos despejados en horas de la mañana, con algunas precipitaciones dispersas.

Al final de la tarde, se prevé zonas nubladas asociadas a lluvias o lloviznas.

Sobre el sur del país, prevalecerá de parcial a nublado en gran parte del período con precipitaciones y descargas eléctricas.

