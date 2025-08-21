Diosdado Cabello: Nosotros vamos por quienes han pedido invasiones, sanciones y bloqueos

Suscríbete a nuestros canales

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, le dio la razón a la oposición de estar “asustada” en caso de que Estados Unidos (EEUU) pretenda “invadir” el país.

“Aquí no va a pasar nada, pero algo que pase, ustedes saben lo que nosotros vamos a hacer, se los he dicho una y mil veces, nosotros vamos por quienes han pedido invasiones, sanciones y bloqueos contra el país”, indicó Cabello, en su programa “Con el Mazo Dando”.

“Sabemos cómo se llaman, dónde están y qué hacen”, aseguró.

Reiteró que las recientes acciones de Washington son una “campaña de guerra psicológica”, que ya había sido advertida.

“Forma parte de las acciones que buscan generar fracturas internas en el liderazgo de la Revolución Bolivariana y no van a poder”, enfatizó.

Maduro lanza advertencia

Más temprano, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que el Gobierno de Estados Unidos (EEUU), liderado por Donald Trump, se llevaría una “sorpresa” si pretende “imponer la fuerza”.

“No podrán colonizar nuestro país, porque América se levantará por nosotros (...) Aunque es tiempo y territorio de paz, también sabemos combatir con esos flagelos contra la moral. Tenemos espíritu revolucionario”, indicó Maduro, durante la XIII Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la ALBA-TCP.

