Maduro anuncia que el barco del ALBA iniciará su recorrido por varios países: este será el objetivo

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que un barco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) iniciará su recorrido por varios países este jueves 21 de agosto.

“Va a llevar la bandera de nuestros países que arrancan lo que va a ser la construcción de una flota de transporte marítimo para el intercambio comercial entre nuestras naciones”, indicó Maduro.

Destacó que dicho intercambio comercial será en el marco del concepto del ALBA-TCP, "el comercio justo".

“Son buenas noticias, quiere decir que en ningún frente de batalla jamás permitamos que perturben la vida de nuestros pueblos que es una vida de lucha, resistencia y avances”, dijo Maduro.

El jefe de Estado lideró la XIII Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la ALBA-TCP, la cual ha sido resaltada por el Mandatario venezolano como una plataforma de integración de los países de América Latina y el Caribe.