"Tenemos que consolidar la paz": Maduro lanza estas medidas de seguridad para Caracas

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este martes la activación de 299 cuadrantes de paz en Caracas, como parte del Plan Nacional de Pacificación.

“Porque tenemos que consolidar la paz, seguridad, la unión nacional, la integridad territorial, la soberanía nacional, consolidar lo que nos hemos ganado a pulso”, indicó Maduro, durante el Balance de Comunas.

Agregó que “tenemos un país en paz (...) en proceso de recuperación, de amplia democracia y participación, porque no los hemos ganado”.

Entregarán nuevos equipos a los Cuadrantes de Paz

Por su parte, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, destacó que cada cuadrante recibirá una motocicleta, equipos telefónicos y un vehículo destinado exclusivamente al patrullaje en su territorio.

“Ese vehículo le pertenece a esta gente. Y harán patrullaje en este sector, conjuntamente con la moto, conjuntamente con los compañeros de los cuerpos policiales (…) Ese vehículo es para la comunidad, pero en función del bienestar y de la seguridad de todos los venezolanos de aquí, de este sector y de los sectores de Caracas”, expresó Cabello.

Adicionalmente, informó que Caracas cuenta con más de 800 cámaras de vigilancia actualizadas con fibra óptica, lo que permite una supervisión constante del espacio público.

