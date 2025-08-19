Cuatro frentes técnicos en marcha: Metro de Caracas acelera su tercera fase de recuperación

Suscríbete a nuestros canales

El Plan Metro Se Mueve Contigo avanza hacia su tercera etapa con la intervención simultánea de los sistemas de electrificación, señalización, pilotaje automático y sustitución de trenes.

Así lo informó el viceministro de Transporte Terrestre y vicepresidente del Sistema Metro de Caracas, Héctor Rojas, durante una entrevista en Venezolana de Televisión.

Tercera recuperación del Metro de Caracas

Según la información suministrada por Rojas, desde su lanzamiento en septiembre de 2022 el plan ha buscado revertir el impacto de las sanciones internacionales que afectaron gravemente la operatividad del sistema subterráneo.

En las dos primeras fases se ejecutaron mejoras estéticas, operativas y de infraestructura en estaciones, patios, talleres y edificios administrativos.

En esta tercera fase, el foco está puesto en la renovación técnica profunda. Rojas detalló que se están reemplazando más de 16 mil metros de vía férrea, además de incorporar nuevo material rodante para mejorar la frecuencia y seguridad del servicio.

Simultáneamente, se actualizan los sistemas de señalización y pilotaje, esenciales para garantizar la precisión en los recorridos y la eficiencia energética. La electrificación también recibe atención prioritaria, con el objetivo de estabilizar el suministro y reducir fallas operativas.

Recuperación integral busca devolver confianza a los usuarios

El viceministro subrayó que estas acciones no solo responden a necesidades técnicas, sino también a la urgencia de recuperar la confianza de los millones de usuarios que dependen del Metro de Caracas para movilizarse diariamente.

Gracias a las fases anteriores, ya se han rehabilitado escaleras eléctricas, ascensores, luminarias y puntos de recarga. Además, se han intervenido completamente los patios y talleres, lo que permite una mejor gestión del mantenimiento y la operatividad de los trenes.

