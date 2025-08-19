Gobierno

¡Seguridad reforzada! Diosdado Cabello anuncia más de 5.300 "Cuadrantes de Paz" en el país

Los Cuadrantes de Paz son vitales para resguardar hospitales, ambulatorios, escuelas, universidades, instalaciones eléctricas e instalaciones petroleras.

Por Jheilyn Cermeño
Martes, 19 de agosto de 2025 a las 12:50 pm

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, reveló el número de Cuadrantes de Paz en el país.

En tal sentido, precisó que son parte de la tercera línea de transformación del “Plan de las 7 T para el año 2030” y esenciales para la territorialización del país con el fin de consolidar la tranquilidad en Venezuela.

“5 mil 336 Cuadrantes de Paz aseguran la paz y la seguridad en cada rincón de nuestro país”, resaltó el también Ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, cita una NDP.

Además, puntualizó que los Cuadrantes de Paz son vitales para resguardar hospitales, ambulatorios, escuelas, universidades, instalaciones eléctricas e instalaciones petroleras.

Presencia militar estadounidense en el Mar Caribe

Sobre la presencia militar estadounidense en el Mar Caribe, comentó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), junto al Poder Popular, cuenta con un sistema de defensa del país ante esta nueva arremetida.

Martes 19 de Agosto - 2025
